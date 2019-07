Le celebri melodie del Natale nel concerto del Coro del Liceo Musicale

Tanti applausi venerdì scorso a San Salvo per il concerto di Natale del Coro del Liceo Musicale R.Mattioli di Vasto. Nella chiesa di San Giuseppe i 95 studenti, appartenenti a tutte le classi del liceo, diretti dalla professoressa Tania Buccini e accompagnati al pianoforte dalla professoressa Maria Del Bianco, si sono esibiti davanti ad un pubblico silenzioso e attento interpretando le più celebri melodie natalizie.

Particolarmente intensi e travolgenti sono stati brani quali l’Ave Verum di W.A. Mozart, The Lord bless you and keep, di J.Rutter e Carol of the belles, di M. Leontovich.

Gli applausi, alla fine di ogni brano e al termine della serata con tanto di bis finale, hanno decretato il trionfo di un coro che ormai da quattro anni è attivamente presente sul territorio, sia a livello regionale che nazionale.