L’All Games si fa il regalo di Natale: 6 a 2 contro La Fenice

Torna alla vittoria l’All Games San Salvo e lo fa di netto tra le mura amiche conquistando una preziosa vittoria. Gara dominata in lungo e in largo dai sansalavesi scesi in campo con il piglio giusto facendo sua la gara già nel primo tempo terminato 4:0.

Ad aprire le marcature è Cristian Di Ghionno con un bolide da fuori che non lascia scampo al portiere ospite. Al 13’ arriva il raddoppio sansalvese con il gol di Federico D’Amico imbeccato ottimamente da Sante Mileno dopo una slalom di Peppino Di Risio. Il nuovo acquisito timbra subito il cartellino con un delizioso pallonetto per il 3:0. Chiude il primo tempo ancora Di Ghionno approfittando di una corta respinta del portiere. Gli ospiti troppi sterili in avanti impensieriscono solo con tiri da fuori un attento Di Rienzo.

Nel secondo tempo i marsicani provano a riportarsi sotto e al decimo trovano la rete con un tiro da fuori. I biancoazzuri però non indietreggiano troppo e riportano a 4 le distanze grazie alla rete di bomber Mileno servito ottimamente ancora da Di Risio. A marcare il cartellino anche un ottimo Mattia Catalano che con un secco tiro al volo porta a sei le reti. La gara si chiude con la seconda rete ospite fissando il risultato sul 6:2.

Ottima prova dei sansalvesi prima della lunga sosta che li rivedrà in campo il 13 gennaio sul difficile campo di Popoli con Antonio Padovani per un’altro scontro salvezza.