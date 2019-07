Natale sereno per la MadoGas San Gabriele che vince a Montesilvano ed è 7ª in classifica

Natale sereno in casa MadoGas San Gabriele dopo la vittoria in casa dellla Pallavolo Montesilvano, quarto successo nelle ultime 5 partite, che vale il 7° posto in classifica. Le vastesi, nell'ultima sfida del 2017, hanno conquistato una vittoria per 3-1 in casa del fanalino di coda del campionato salendo così a quota 16, a meno 4 dalla zona playoff.

La squadra di Peppe Del Fra ha approcciato bene la partita, chiudendo i primi due set sul 25-18 e 25-13. Poi però le vastesi hanno iniziato a commettere qualche errore di troppo che ha permesso alle avversarie di conquistare il terzo set per 25-21.

Sembrava l'inizio di una rimonta per il Montesilvano anche perchè nel quarto set le padrone di casa sono riuscite a condurre per larghi tratti. A quel punto Del Fra ha riordinato le idee alla sua squadra che così è riuscita a chiudere vittoriosamente parziale (25-20) e partita.

È un successo che permette a Miscione e compagne di mettersi definitivamente alle spalle l'avvio complicato di stagione e che sarà il punto da cui ripartire a gennaio per una seconda parte di campionato da vivere guardando alle zone alte della classifica. "Sapevo che questa trasferta poteva rivelarsi insidiosa perchè la posizione in classifica delle avversarie poteva farci pensare di avere vita facile - commenta coach Del Fra a fine partita -. Così non è stato e il campo lo ha dimostrato.

Fortunatamente siamo stati bravi a riprendere la partita nel momento in cui rischiava di compromettersi e ora ci godiamo questo momento positivo e la posizione in classifica che, finalmente, inizia ad essere adeguata alle potenzialità delle ragazze". La MadoGas San Gabriele tornerà in campo il 7 gennaio nella sfida casalinga contro il Pineto.