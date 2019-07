La Vasto Basket vince in rimonta a Teramo ed è ancora in vetta

Vittoria in casa del Teramo a Spicchi per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket che resta in testa al campionato di serie C silver. Per i biancorossi è stata una gara in rimonta, dopo un avvio positivo dei padroni di casa che a metà partita erano avanti sul 35-28. Ma Ierbs e compagni oggi ne avevano di più perché, oltre a voler conquistare i due punti in classifica, volevano regalare un successo a coach Gesmundo, oggi in panchina dopo i giorni difficili vissuti per la perdita del papà Franco.

E così la rimonta biancorossa è iniziata nel terzo quarto, chiuso avanti sul 49-43, e poi nell’ultimo parziale che ha portato la Vasto Basket a vincere 70-54. I biancorossi torneranno sul parquet il prossimo fine settimana per l’ultima sfida del 2017.

Teramo a Spicchi - Vasto Basket 54-70

Teramo: Wu 15, Neri 6, Scortica 10, Comignani 4, Bartolini 14, Del Zoppo 4, Palandrani 2, Faragalli, Schiavoni. All. Stirpe.

VASTO:Oluic 15, Di Tizio 12, Pace 11, Dipierro 10, Peric 10, Ierbs 8, Flocco 2, Peluso 1, Marino 1, Stefano. All. Gesmundo.

Parziali: 1°q 18-20, 2°q 35-28 (17-8), 3°q 43-49 (8-21), Finale 55-70 (12-21).