Inaugurata a Roma la mostra dedicata a Filippo Palizzi

È stata inaugurata giovedì 14 dicembre a Roma, presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, la mostra Filippo Palizzi, l'universo incontaminato di un artista a metà '800. La curatrice Chiara Stefani ha selezionato circa cento opere, tra dipinti e studi, restaurate per l'occasione, del pittore vastese di cui nel 2018 verrà celebrato il bicentenario dalla nascita [LEGGI].

"L'inaugurazione - spiega una nota stampa del Comune di Vasto - è stata anticipata da un incontro di approfondimento Dialoghi tra le donazioni di Filippo Palizzi ai musei. Il primo intervento è stato quello di Lucia Arbace, direttrice del Polo Museale d'Abruzzo, che ha approfondito l'importante apporto dell'artista vastese nell'ambito dell'arte ceramica, dimensione restituita mediante la proiezione e la dettagliata illustrazione di alcuni esemplari di ceramiche dipinte. A seguire Stefano Menna, storico vastese e collaboratore del Comune di Vasto, ha riallacciato le fila della corrispondenza tra Filippo Palizzi e la Galleria Nazionale attraverso i documenti del Carteggio Palizzi. Infine Andrea Zanella, professore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, ha delineato gli aspetti e il contesto della donazione del pittore alla città di Napoli effettuando così un raffronto con le altre donazioni".

L'incontro si è concluso con la presentazione da parte di Lucia Arbace, curatrice scientifica delle manifestazioni relative al Bicentenario di Filippo Palizzi che si terranno a Vasto a partire dal 16 giugno 2018, del logo caratteristico delle celebrazioni.

La città di Vasto ha partecipato all'appuntamento con una delegazione "composta dal vicesindaco Paola Cianci, dal Consigliere Elio Baccalà, e il Consigliere Comunale Luciano Lapenna, in via privata hanno partecipato la storica dell’arte Silvia Bosco e Bianca Campli". L'amministrazione comunale di Vasto ha espresso la sua soddisfazione per l'evento organizzato a Roma e per l'invito ricevuto attraverso le parole del consigliere comunale con delega alla cultura, Elio Baccalà.

“È stata - ha detto Baccalà - l'inaugurazione del primo di tre importanti eventi che si susseguiranno in occasione del Bicentenario della nascita di Filippo Palizzi nel 2018, che dopo Roma vedrà protagonista la città di Napoli, dove il pittore si è formato e ha vissuto gran parte della sua vita, e la città di Vasto, terra natia dell'artista abruzzese. Ringrazio – ha concluso il Consigliere Comunale – la Direttrice dott.ssa Lucia Arbace, dott.ssa Cristiana Collu Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e la curatrice della mostra dott.ssa Chiara Stefani per questo grande evento”.