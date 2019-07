Futsal Vasto sconfitto di misura a Tollo, perde ancora l’Eurogames Cupello

Undicesima giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5 che ora osserverà un mese di sosta per la pausa natalizia e le Final Four di Coppa Italia per tornare poi in campo il prossimo 13 gennaio.

San Pietro Tollo - Futsal Vasto 5-4

Un Vasto poco attento nella fase finale della gara rimedia una sconfitta di misura sul campo del San Pietro Tollo. Sono i padroni di casa a fare la partita ma il Vasto è attento e, con Salvatore Dante, buca due volte nei primi 15 minuti l'estremo difensore tollese. Ma il San Pietro non si perde d'animo e prima del riposo riesce a riportare la situazione in parità. Nella ripresa si parte con il Tollo che gioca sui ritmi alti e i biancorossi che rispondono colpo su colpo. Sugli sviluppi di un corner Di Donato porta ancora avanti la squadra di mister Rossi e poi Cassone segna il 4-2. I locali provano la carta del portiere di movimento che dà gli effetti sperati con due gol che riportano la situazione in parità. In pieno recupero Cassone viene punito per un'entrata fallosa: espulsione e tiro libero che permette Vitucci di andare sul dischetto per segnare il gol del definitivo 5-4. La squadra di mister Rossi, il prossimo 6 gennaio, sarà impegnata al PalaRoma nella Final Four di Coppa Italia e affronterà in semifinale il Nobel Boys Montesilvano.

San Vito - Eurogames Cupello 10-3

Altra pesante sconfitta per l'Eurogames Cupello che così resta ancorata al fondo della classifica del girone B. Gli orange sono scesi in campo privi dell'allenatore Fabio Conti che ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico dopo la sfida casalinga di una settimana fa contro il Doogle, restando comunque a disposizione della società cupellese. Nel primo tempo i padroni di casa impongono subito il loro gioco, andando sul 3-0. La prima frazione si chiude sul 4-1 per il San Vito, per il Cupello ad andare a segno è Toppi con una rovesciata direttamente su rilancio del portiere. Nella ripresa segnano ancora gli ospiti, gli orange vanno sul 6-2 con Pagani, poi sul 10-2 per la squadra di casa Capezio segna il gol della bandiera fissando il punteggio sul 10-3 con cui si chiude la partita.

L'11ª giornata

Centro Sportivo Teatino - Delfino C5 1-1

San Pietro Tollo - Futsal Vasto 5-4

San Vito - Eurogames Cupello 10-3

Casoli - Paul Merson 1-11

Doogle - Futsal Ripa 2-9

Riposa Futsal Tollo

La classifica: 27 Paul Merson; 19 San Pietro Tollo; 17 Centro Sportivo Teatino, Delfino C5, San Vito; 16 Futsal Vasto; 15 Futsal Tollo, Futsal Ripa; 6 Doogle; 4 Casoli; 3 Eurogames Cupello