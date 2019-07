Dopo l’inseguimento in autostrada la polizia recupera un autoarticolato rubato

Un autoarticolato rubato è stato recuperato questa notte dagli uomini della polizia stradale del distaccamento di Vasto Sud dopo un inseguimento lungo l'autostrada A14. I malvivento si erano impossessati del mezzo pesante, motrice e rimorchio, posteggiato nel piazzale di un'azienda della Val di Sangro ed avevano imboccato l'autostrada in direzione sud. Nel compiere la loro azione criminosa sono stati intercettati dalle forze dell'ordine che subito si sono messi alla loro ricerca.

Il mezzo è stato agganciato dalla pattuglia della polizia stradale mentre transitava nei pressi di Vasto Sud ed è partito così l'inseguimento che è terminato all'altezza di Termoli quando i malviventi hanno rallentato l'andatura e sono repentinamente saltati via dall'abitacolo mentre il mezzo era ancora in marcia fuggendo nelle campagne circostanti.

Gli agenti di polizia hanno arrestato la marcia dell'autoarticolato evitando che questo potesse causare danni ad altri mezzi in transito ed hanno poi avviato le ricerche dei due fuggiaschi che hanno approfittato della circostanza per far perdere le loro tracce.

Il mezzo pesante è stato poi restituito al legittimo proprietario.