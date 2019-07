Vasto, presentato il piano neve. Marcello: "Duemila quintali di sale"

Questa mattina l’assessore Luigi Marcello con delega ai Servizi Manutentivi ha presentato alla stampa il Piano neve 2017-2018, l’insieme delle operazioni che in caso di precipitazioni nevose hanno lo scopo di assicurare la continuità della circolazione dei mezzi privati e pubblici, l’accesso alle scuole, agli uffici comunali, alle strutture sanitarie e il regolare svolgimento delle attività economiche e sociali, in condizioni di sicurezza. Obiettivo del piano è quello di limitare i disagi alla circolazione stradale e ai cittadini.

All’attivazione del Piano neve la Polizia Municipale provvederà ad istituire punti di controllo sulle viabilità di accesso alla città, finalizzati alla verifica del possesso da parte degli automobilisti delle attrezzature e dotazioni obbligatorie anti neve. I volontari della Protezione Civile dovranno essere pronti a fornire aiuto ai cittadini in gravi situazioni di bisogno temporaneo (ammalati, anziani, disabili). Saranno svolte attività di monitoraggio sul territorio al fine di segnalare eventuali criticità e il servizio di spargimento sale. Nelle operazioni saranno coinvolte circa 60 persone: tra dipendenti e operai comunali, volontari della Protezione Civile, spalatori della Pulchra Ambiente e della ditta incaricata, oltre agli addetti ai mezzi. Tutti gli automezzi sono stati controllati e resi efficienti per l’uso. Tutto il sistema è costantemente monitorato e si stanno svolgendo riunioni operative, l’ultima delle quali questa mattina prima e una esercitazione con gli addetti ai punti di comando.

“Il Comune di Vasto – ha detto Giovanni Giove, dirigente delegato dal Prefetto - è tra i primissimi Comuni ad aver predisposto e trasmesso il Piano neve alla Prefettura. Apprezzo il contenuto e le modalità operative. Un plauso al lavoro svolto dall’assessore Marcello, dal geometra Italo Pomponio e dal gruppo di lavoro”.

“Questo piano - ha aggiunto l’assessore Luigi Marcello - è molto diverso da quello precedente. Mettiamo in campo più personale e mezzi. Disponiamo già di 2000 quintali di sale, la quantità utilizzata per l’eccezionale nevicata dello scorso anno. Abbiamo predisposto delle zone della città dove sarà disponibile il sale da utilizzare in caso di necessità".

"Ringrazio il dottor Giove ed il prefetto Corona - ha concluso il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Forte - per il grande interesse che hanno per questo territorio. Sono grato a chi si è impegnato per realizzare questo Piano operativo”.

Attraverso il sito web istituzione del Comune di Vasto, nella sezione avvisi, e sul profilo Facebook Comune di Vasto verranno pubblicati gli avvisi di condizioni meteorologiche avverse.