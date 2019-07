Tempo di open day per gli istituti tecnici di Gissi e Casalbordino

Si svolgerà domani, sabato 16 dicembre, nell’ambito delle attività di orientamento, il primo incontro con le famiglie e il territorio degli istituti tecnici del settore Economico di Gissi e Casalbordino.

Alunni, docenti e personale tutto della scuola, insieme alla dirigente scolastica, accoglieranno i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, insieme alle loro famiglie, per far conoscere le scuole, i loro percorsi, i progetti di ampliamento dell’offerta formativa e per far sperimentare alcune attività laboratoriali, nel clima gioioso e sereno che le caratterizza.

"L’Omnicomprensivo di Gissi vi aspetta numerosi, all’Istituto Tecnico Economico “G. Spataro” di Gissi, in via Provinciale, e a quello di Casalbordino, in via del Sole!".