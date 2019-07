Per il 7° anno torna in piazza l’iniziativa ’Giocattoli e libri in Movimento’

Per il settimo anno consecutivo torna a Vasto l'appuntamento con Giocattoli e libri in Movimento, iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle "volta a sensibilizzare bambini e adulti sui temi dell'ambiente e della solidarietà". La formula ormai rodata nel corso delle edizioni è quella dello scambio di libri e giocattoli in buono stato. Domenica 17 dicembre (e poi il 6 gennaio) dalle 10 alle 20.30, portando un libro o un gioco nello stand allestito in piazza Pudente, sarà possibile prenderne un altro tra quelli presenti.

"Scambiare un gioco o un libro, invece di cestinarli, stimola all'uso virtuoso degli oggetti, allo scambio nella comunità e al riciclo. Il M5S Vasto invita la comunità tutta a partecipare, portando al gazebo libri e giochi anche usati, purché in buono stato, per scambiarli con giocattoli di altri bambini e con libri donati da tanti cittadini generosi".