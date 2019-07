La MadoGas San Gabriele a Montesilvano per chiudere il 2017 con il sorriso

Si chiuderà a Montesilvano il 2017 della MadoGas San Gabriele impegnata nel campionato di serie C. Le vastesi, che stanno vivendo un mese di dicembre più che positivo, scenderanno in campo alle 19 contro il fanalino di coda del campionato che, domenica scorsa, ha ottenuto i suoi primi punti battendo 3-2 il Teramo poi sconfitto nettamente nel recupero da Miscione e compagne.

Questa 10ª giornata vede quindi la San Gabriele partire con i favori del pronostico ma bisognerà comunque fare attenzione a non perdere la concentrazione per portare a casa il bottino pieno. Anche perchè, dopo essere risalite all'ottavo posto in classifica, le vastesi potranno fare un ulteriore balzo in avanti prima della sosta natalizia.

"Siamo pronti per affrontare questa partita - dichiara alla vigilia coach Del Fra - che, in caso di risultato favorevole, ci potrebbe permettere di fare un altro passo verso posizioni più tranquille con la possibilità di puntare ad obiettivi più ambiziosi".

Il tecnico vastese tiene però alta la guardia per evitare di incappare in qualche scivolone. "Non dovremo assolutamente pensare che sarà una passeggiata, visto che proprio nella giornata scorsa le pescaresi si sono imposte in trasferta in quel di Teramo dopo una combattutissima partita. Sono certo che la mia squadra affronterà la gara con il piglio giusto, in modo da poterci fare un bel regalo prima della sosta per le prossime vacanze natalizie".