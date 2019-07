Divertimento e sorrisi nella festa di Natale all’asilo nido San Paolo

È stato un pomeriggio all’insegna della creatività e della magica atmosfera natalizia quello vissuto il 13 dicembre all'asilo comunale San Paolo di Vasto, gestito dalla cooperativa Pianeti Diversi. "Genitori, bambini e personale educativo si sono ritrovati, in un’atmosfera rilassata e amichevole, a dare sfogo alla propria creatività, costruendo con materiale di riciclo gli addobbi per adornare un grande albero di Natale", raccontano i responsabili dell'asilo.

"In questo contesto educativo didattico, che nella progettualità e nell’impegno quotidiano, svolge la sua azione, i piccoli hanno giocato, cantato e vissuto un momento di festa che ha regalato a noi tutti educatori e ai genitori la gioia di un attimo di serenità e amore che ha avvicinato tutti all’autentico significato del Natale! - raccontano ancora le educatrici -. Il tutto si è concluso con l’arrivo di Babbo Natale, che ha dispensato regali e dolciumi a tutti i piccoli utenti".

Nell'occasione il personale della scuola ha rivolto un invito a tutti "i genitori interessati a partecipare al pomeriggio nido aperto, lunedì 18 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 nella struttura della scuola in via De Gasperi. Lo staff educativo del nido San Paolo sarà a disposizione per far conoscere alle famiglie attività e metodologie di lavoro. Il tutto suggellato dalla magica atmosfera natalizia. Vi aspettiamo numerosi!".