Auto in fiamme all’alba allo svincolo per Montemitro sulla Trignina

Un'auto è stata abbandonata e poi incendiata all'alba di oggi nei pressi della statale 650 Trignina, lungo la strada che sale a Montemitro. Erano circa le 6.30 del mattino quando un cittadino che si stava recando al lavoro ha visto l'autovettura, una Bmw X3, avvolta dalle fiamme a bordo strada e ha chiamato il 115. La Bmw era posteggiata nei pressi di un'area pic-nic e non c'erano altre persone nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che hanno domato il rogo ma l'autovettura era completamente distrutta.

Saranno le indagini dei carabinieri a far luce sull'accaduto.

Un'auto di grossa cilindrata a bordo strada e poi data alle fiamme potrebbe essere stata utilizzata per compiere qualche altra azione criminosa nel territorio. Già in passato si sono verificati episodi dalle modalità simili in occasione di furti e rapine. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori particolari sulla vicenda.