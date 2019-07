’Impulsi di musica’, a Casalbordino torna il concerto di beneficenza

Torna l’appuntamento con Impulsi di Musica, rassegna musicale coordinata da Paolo Pasquini in collaborazione con l’Avis Giovani Casalbordino. We Will Rock you è lo slogan della serata dove giovani artisti locali si esibiranno gratuitamente per raccogliere fondi da destinare a varie associazioni che operano sul territorio. L'appuntamento è per domenica 17 dicembre, alle 20.30, nell'Auditorium Tito Molisani di Casalbordino.

I fondi raccolti nella passata edizione sono stati destinati al Progetto Noemi (Onlus di Guardiagrele che sostiene la ricerca scientifica sulla SMA Atrofia Muscolare Spinale), alla Protezione Civile di Casalbordino per l’acquisto di attrezzature utili alla comunità e, infine, all’acquisto di nove lavagne interattive multimediali donate alla Scuola Media di Casalbordino.

Nell’atrio dell’Auditorium sarà allestita una mostra di quadri di Ettore Miguel Galante e Gionata Coladonato, inoltre saranno presenti alcune hobbiste casalesi con alcune creazioni natalizie. Ingresso a contributo volontario, per una serata di musica rock e non solo.