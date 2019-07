Us San Salvo: in attacco torna Alessandro Molino

L’U.S. San Salvo con una trattativa lampo si è assicurata le prestazioni dell'attaccante Alessandro Molino. La dirigenza biancazzurra con un vero e proprio blitz è riuscita a strappare il calciatore al Montorio con un accordo siglato presso il ristorante "Il Panfilo" di San Salvo Marina del vicepresidente Davide Daniele.

Per il calciatore, che in questa prima parte del campionato ha indossato la maglia del Martinsicuro, si tratta di un ritorno in biancazzurro visto che nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell'U.S. San Salvo con la quale ha realizzato 10 reti contribuendo alla salvezza della squadra. Nelle ultime ore di mercato il San Salvo potrebbe puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Sgherri.