Piano sociale, sì unanime del Consiglio comunale

Ore 17,20 - Approvate a larga maggioranza le modifiche al regolamento sui sussidi di povertà. Tutti favorevoli, tranne Davide D'Alessandro, che si è astenuto.

Ore 15,40 - Dopo la pausa pranzo, il Consiglio riprende con la riunione della conferenza dei capugruppo. Poi, in Aula, verrà riaperto il dibattito sulle proposte di modifica del regolamento della Commissione Affari sociali e Contributi.

Ore 12 - Anche le opposizioni giudicano positivamente il nuovo piano sociale. Davide D'Alessandro (Vasto2016): "Ci interessa sottolineare impegno e spirito collaborativo dell'assessora Marchesani. Ci auguriamo si comportino allo stesso modo anche altri esponenti dell'amministrazione".

Alessandra Cappa (Unione per Vasto): "È una di quelle circostanze in cui non devono esserci barriere".

Ore 11:30 - Approvato all'unanimità il Piano sociale distrettuale del Vastese: 18 voti favorevoli. Tutti i consiglieri presenti di sono espressi a favore del documento che riorganizza l'assistenza alle persone in difficoltà e i servizi a giovani e fasce sociali deboli. Soddisfatta l'assessora alle Politiche sociali, Lina Marchesani.

In Aula il coordinatore dell'Ufficio di piano sociale, Antonio Ariano, ha risposto alle domande dei consiglieri. Il Distretto sociale numero 7 comprende i Comuni di Vasto, San Salvo, Cupello, Casalbordino, Pollutri, Torino di Sangro, Villalfonsina, Lentella e Fresagrandinaria.

"Il valore economico complessivo è di circa 11 milioni 28mila euro. Abbiamo subito un taglio da parte della Regione in due anni pari a 200mila euro complessivi, per Vasto 100mila", ha detto Lina Marchesani nella sua relazione. “Il nostro Comune partecipa a quasi tutti gli assi tematici previsti dal Piano, per un finanziamento di oltre 2 milioni di euro. Accanto a strumenti come il S.I.A., il Reddito di Inclusione, i servizi integrati per la prima infanzia e la disabilità, e progetti quali Abruzzo Include e Home Care Premium, si collocano nuovi interventi: il progetto Una Spiaggia per Tutti, che partirà dalla prossima stagione estiva 2018; il capitolo politiche giovanili, che vedrà una riconfigurazione del servizio Informagiovani all’interno del Centro Polivalente Enrico Berlinguer; progetti in fase di definizione nazionale e regionale, che sono parte integrante del Piano e che abbiamo ferma intenzione di realizzare e, primo tra tutti, il Con noi…dopo di noi, che applica la nuova legislazione in materia di sostegno alle persone con disabilità grave, prive del sostegno”.

Secondo il sindaco, Francesco Menna, il voto unanime "certifica la bontà del lavoro preparatorio condiviso da tutte le nove amministrazioni facenti parte l’Ambito distrettuale Vastese".

Le questioni principali - Il piano sociale distrettuale e il regolamento comunale per i sussidi di povertà. Sono le questioni principali che oggi verranno affrontare dal Consiglio comunale di Vasto

Nelle scorse settimane forti polemiche sulla situazione di stallo che si è creata in Commissione Affari sociali e contributi, bloccata dal muro contro muro tra maggioranza e opposizione.



Sette i punti all'ordine del giorno della seduta di oggi.



Ordine del giorno - Ecco di cosa si discute nel Consiglio comunale di oggi:



1. Piano Sociale Distrettuale 2017/2018 – Ambito Distrettuale Sociale 07 Vastese (Piano Sociale Regionale 2016/2018) – Approvazione.

2. Regolamento Comunale per l’erogazione di sussidi di natura economica per i nuclei familiari e le persone indigenti - Modifiche.

3. Interrogazioni ed Interpellanze:



- Interpellanza presentata il 17.10.2017, n. 52015 di prot., dal consigliere Vincenzo Suriani, avente ad oggetto “Parcheggi a pagamento presso Piazzale Smargiassi”;

- Interpellanza presentata il 23.10.2017, n. 53121 di prot., dal consigliere Francesco Prospero, avente ad oggetto “Considerazioni su interpellanze ed interrogazioni”;

- Interrogazione presentata il 27.10.2017, n. 54362 di prot., dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo, avente ad oggetto “Concessione in comodato d’uso dei locali sottostanti la rotonda di Vasto Marina”;

- Interrogazione presentata il 15.11.2017, n. 57964 di prot., dal consigliere Marianna Del Bonifro, avente ad oggetto “Cimitero comunale”;

- Interpellanza presentata il 22.11.2017, n. 59277 di prot., dal consigliere Francesco Prospero, avente ad oggetto “Asilo Carlo Della Penna 3”;

4. OO.DD.GG. su “ Misure urgenti atte a scongiurare l’esperimento con materiale radioattivo CERIO 1447CE SOX presso i laboratori INFN del Gran Sasso”

5. Ratifica deliberazione di G.C. n. 453 del 30.11.2017 – “ Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 – Annualità 2017 – Lavori di ripristino e sistemazione del Pontile di vasto Marina e Servizi Funebri e Cimiteriali”

6. Ratifica deliberazione di G.C. n. 458 del 30.11.2017 – “ Variazioni al Bilancio di Previsione Esercizio 2017/2019”

7. Prelievo dal Fondo di Riserva. Comunicazione.