Mercatini e non solo: a Gissi si entra nel vivo dello spirito natalizio

Domenica 17 dicembre a Gissi si terranno i mercatini di Natale a cura della Pro Loco e dell'associazione Liberi Tutti in collaborazione con il Comune.

Tante le iniziative in programma: la recita a cura dei bambini dell'asilo comunale che si terrà alle 16:30 nella chiesa di San Bernardino, la pesca natalizia i cui premi sono stati offerti dai commercianti del posto e dai cittadini che hanno collaborato, lo spettacolo di burattini curato dall'associazione Liberi Tutti totalmente inedito e divertente.

Tanti gli espositori che parteciperanno con diversi prodotti: dalle ghirlande alle palline di natale, dal miele ai salumi tipici, estemporanee di pittura, idee regalo. Il tutto sarà allietato da musicisti itineranti.

"Una festa per tutti i gusti e per tutte le età – commentano gli organizzatori – Non mancate!".