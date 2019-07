Lutto in casa Vasto Basket: si Ã¨ spento il padre di coach Gesmundo

È un giorno di lutto in casa Vasto Basket per la scomparsa del papà di Giovanni Gesmundo, allenatore della prima squadra. La società biancorossa ha inviato un messaggio per esprimere il suo profondo cordoglio all'allenatore di Molfetta e ai suoi familiari in questo momento così difficile.

"Questa mattina abbiamo appreso la notizia della dipartita del caro Franco Gesmundo padre del nostro capo allenatore, Giovanni.

Il presidente Giancarlo Spadaccini, il consiglio direttivo, staff tecnico e tutti gli atleti della Vasto Basket si stringono, commossi, al dolore che ha colpito la famiglia Gesmundo.

Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta".

Alla famiglia Gesmundo e in particolare a Giovanni sentite condoglianze da parte della redazione di Zonalocale.