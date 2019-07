La "Festa del dono" nella scuola dell’infanzia Santa Lucia

"Bambini sapete che festa è oggi?".

"Siiiiii!!!!!".

"Oggi è la festa della nostra scuola!!".

"Oggi è Santa Lucia, la festa dell’amicizia".

"La festa dello scambio dei doni!!!"

Queste le risposte dei bambini della scuola dell’infanzia Santa Lucia felici di esprimere la loro generosità in questa giornata di festa. Il 13 Dicembre è diventata ormai tradizione scambiarsi piccoli doni realizzati dai bambini attraverso laboratori creativi con materiali di riciclo, punto cardine del nostro Istituto. Ma oggi si è voluto dare un valore aggiunto a questa festa di scambio e solidarietà. Infatti nell’ambito del Progetto Inclusione “Olio per tutti”, con la metodologia del Service Learning, i bambini cinquenni hanno prodotto l’olio e messo in bottiglie con l’etichetta creata per l’occasione dalla Comma di Vasto, per poi donarlo alla Caritas di Vasto rappresentata in questa giornata da Don Pietro Di Crescenzo. Infatti nelle giornate del mese di novembre i bambini si sono impegnati nella raccolta delle olive degli alberi del giardino della scuola, che poi sono state portate al frantoio “Farina” di Vasto.

Questa è stata occasione sia di apprendimento da parte dei bambini dei processi della trasformazione delle olive in olio, ma soprattutto occasione di impegno concreto verso il prossimo, in quanto si sono dedicati in questa attività già con l'idea di voler donare il frutto del proprio impegno. La giornata è stata allietata oltre che dalla presenza di Don Pietro anche da quella del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “G.Rossetti” Prof.ssa Maria Pia Di Carlo che ha espresso il suo vivo apprezzamento verso questa iniziativa di sensibilità a favore del prossimo nell’ottica del Service Learning.

La giornata di festa si è conclusa oltre che con il tradizionale scambio dei doni tra le diverse sezioni, con la consumazione di pane e olio offerto dai bambini di 5 anni, momento assai gradito da tutti.

Le insegnanti della scuola Santa Lucia