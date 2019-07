Il 27 dicembre il centro storico di Fresagrandinaria si anima con "Borgustando"

Appuntamento ormai fisso quello del 27 dicembre a Fresagrandinaria: dalle 18 andrà in scena l'edizione invernale di Borgustando 2017. Tra i vicoli del pittoresco centro storico si degusteranno prodotti tipici in compagnia di buona musica.

Spiegano gli organizzatori: "Sarà come sempre una manifestazione all'insegna della buona degustazione in luoghi ricchi di tradizione con scorci paesaggistici veramente da esplorare. Passeggiando per le strette strade dei borghi si potranno degustare piatti e dolci tipici della cultura locale. Numerosi produttori, inoltre, aspetteranno i visitatori negli angoli nascosti dei paesi, per proporre le proprie specialità gastronomiche. I borghi faranno da coreografia ai diversi intrattenimenti itineranti musicali".

Ricco il menù della tradizione previsto: scrippelle, pasta e fagioli, pallotte cacio e uova, spezzatino di cinghiale, porchetta al forno, spezzatino di capra, panini con salsiccia ecc.