Donna scippata in centro, denunciato il responsabile

Una donna è stata scippata nel primo pomeriggio di oggi in viale D'Annunzio. Dalle prime informazioni la donna stava camminando sul marciapiede della via dove si svolge il mercato settimanale del sabato quando è stata avvicinata da un giovane che le ha strappato via la borsa.

Subito è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che si sono messe alla ricerca dell'autore del gesto criminoso. Secondo alcune testimonianze ad entrare in azione sono state due persone, scappate poi a bordo di un'auto grigia.

Qualche minuto più tardi le auto delle forze dell'ordine hanno fermato un'autovettura in corso Mazzini, nei pressi del viadotto Histonium. A bordo del veicolo c'era il responsabile dello scippo, un quarantenne vastese con piccoli precedenti di polizia che è stato denunciato per furto con strappo.

La donna scippata, fortunatamente, non ha riportato conseguenze se non il grande spavento per quanto subìto.