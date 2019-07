Cyberbullismo e sicurezza in rete: se ne parla a scuola a San Salvo

Internet è da qualche anno entrato prepotentemente nella nostra vita, prima nelle nostre case e poi perfino nei nostri cellulari. Tutto è a portata di un click, accessibile a qualunque ora e da qualunque luogo: il mondo è a nostra disposizione.

Forse, però, non tutto quello che la rete offre è adatto a tutti: è già difficile orientarsi per un adulto, forte dei suoi anni e della sua esperienza; un bambino, candido ed ingenuo, non è invece pronto ad affrontare da solo questo mondo pieno di cose nuove e soprattutto di pericoli, eppure spesso si trova a farlo.

Proprio per tutelare i nostri ragazzi durante la loro navigazione su internet, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo 1 di San Salvo, Anna Rosa Costantini insieme al Lions Club San Salvo, nella persona del coordinatore distrettuale Virginio Di Pierro del Service "Media Educational e Cyberbullismo", hanno organizzato un incontro con i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado di San Salvo il giorno sabato 16 dicembre, dalle ore 9:00.

La "lezione" sarà tenuta dal Compartimento della Polizia Postale e delle comunicazioni di Pescara coinvolgendo i ragazzi in modo diretto mostrando, con l’ausilio di strumenti multimediali (slide e video), le opportunità che offrono i nuovi media, ma anche i pericoli e le insidie della Rete, rendendoli maggiormente consapevoli dei rischi che affrontano ogni giorno e spiegando quali sono gli strumenti ed i comportamenti da adottare per una navigazione in sicurezza. Referente del progetto per la lotta al Cyberbullismo è la professoressa Sara Cardarella mentre per la Polizia Postale interverrà l'Ispettore Capo Angelo Mastronardi. L'incontro sarà solo il primo di una serie di eventi sul tema che coinvolgeranno anche i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo 1.

Lions Club San Salvo