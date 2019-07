Porte forzate, tentativi di furto alle attività commerciali di via dei Conti Ricci

Più attività commerciali di via dei Conti Ricci sono finite nel mirino dei ladri durante lo scorso fine settimana. Nella notte tra venerdì e sabato le porte di negozi e studisono state forzate da mani ignote alla ricerca di denaro e merce da rubare. Secondo le testimonianze sono almeno tre, un negozio, un bar e uno studio professionale, i locali che, al mattino hanno trovato le porte d'ingresso con gli evidenti segni del tentativo di scasso, probabilmente con l'utilizzo di un piede di porco che, fortunatamente per i titolari delle attività, non è stato sufficiente per scardinare gli infissi.

Ai malcapitati esercenti, una volta fatta la scoperta del tentativo di furto, non è rimasto che segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine e adoperarsi per la riparazione delle porte danneggiate, magari provvedendo a rinforzarle per evitare altre amare sorprese. Si cerca di risalire ai responsabili dell'accaduto anche attraverso eventuali telecamere presenti in zona o testimonianze di chi ha visto movimenti sospetti nel tratto sud di via dei Conti Ricci, nel tratto compreso tra viale Paul Harris e via Madonna dell'Asilo.

Intervento in corso Nuova Italia - Polizia e 118 sono intervenuti in nottata in corso Nuova Italia, dove un uomo ha dato in escandescenze nei confronti di una barista. Gli agenti della volante hanno riportato la calma. La barista, sotto shock per la brutta esperienza vissuta, è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove i medici che l'hanno visitata le hanno rilasciato un referto. Non era ferita, raccontano le forze dell'ordine. In casi come questi (ossia quando la prognosi è inferiore ai 20 giorni), gli investigatori possono avviare le indagini solo su querela di parte.