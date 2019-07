La Vastese saluta il difensore Matteo Bagaglini

La notizia era già nell'aria da qualche giorno ma questa mattina è arrivata l'ufficialità. Matteo Bagaglini non è più un calciatore della Vastese Calcio. "Tra il difensore classe 1992 e la società biancorossa è - si legge in una nota della società - stato risolto questa mattina l'accordo stretto in estate. Bagaglini ha collezionato 11 presenze complessive, con un gol messo a segno nella trasferta di Fabriano, ed un totale di 779 minuti giocati.

La dirigenza del club e tutto il gruppo, tecnico e di collaboratori, augurano a Bagaglini, ringraziandolo per l'impegno e la professionalità continuamente dimostrati in questi mesi a Vasto, le migliori fortune a livello calcistico e personali per il ragazzo.

Il direttore sportivo Francesco Micciola continua ad essere operativo sul mercato per inserire altri elementi nell'organico a disposizione di mister Gianluca Colavitto e del suo staff tecnico".

Bagaglini nel pomeriggio ha già svolto il primo allenamento con il San Nicolò, formazione con cui giocherà per il resto della stagione e con cui si troverà ad affrontare la Vastese da avversario.