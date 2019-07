Futsal Vasto: convincente vittoria dell’under 21, gli Allievi sconfitti a Roccaspinalveti

Nel fine settimana, mentre la squadra senior impegnata in serie C2 ha osservato il turno di riposo, sono scesi in campo i ragazzi delle formazioni giovanili del Futsal Vasto.

Campionato under 21 | Futsal Vasto - Paul Merson 4-0

Netto successo dei ragazzi allenati da Domenico Giacomucci che conquistatno la quarta vittoria stagionale piegando il Paul Merson con 4 gol e salendo così a quota 12 in classifica. La squadra di casa risolve la pratica già nel primo tempo con le reti di Masciotta, Ruffilli e Migliaccio e soprattutto con un buon livello di gioco che non ha lasciato spazio alla formazione ospite. Nella ripresa, con i biancorossi in controllo del match, Ruffilli cala il poker che gli vale la sua personale doppietta di giornata.

Campionato Allievi | Roccaspinalveti - Futsal Vasto 4-2

Sconfitta esterna per i ragazzi di Giampaolo Porfirio che cadono sul campo del Roccaspinalveti allenato da mister Di Paolo. Il primo tempo è giocato in equilibrio dalle due formazioni, i padroni di casa segnano due volte ma ci pensa Vitelli a tenere a galla i suoi. La ripresa è molto combattuta, il Futsal Vasto prova a far sua la posta in palio ma deve soccombere di fronte ai gol del Roccaspinalveti che vanno in gol altre due volte mentre per i biancorossi è ancora Vitelli a segnare la rete che fissa il punteggio sul 4-2.