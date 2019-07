Vasto Marina, installato il semaforo "intelligente", ma è ancora spento

Nuovo impianto semaforico sulla Statale 16, all'incrocio nord di Vasto Marina. I lavori procedono con lentezza: il 14 novembre rimosse le vecchie lanterne semaforiche [LEGGI]; a distanza di quasi un mese, installate, ma non funzionanti, le nuove.

L'Anas ha fatto montare i cosiddetti semafori intelligenti, "dotati di led e temporizzatore in grado di regolare la durata del rosso e del verde in base all'intensità del traffico", spiega Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale di Vasto.

L'impianto che si trova all'incrocio tra via Donizetti, via Ragusa e via Puccini ha dato, per anni, problemi a non finire. Più lunghi i periodi in cui è rimasto spento di quelli in cui ha funzionato.

Il passo successivo sarà l'installazione dei rilevatori semaforici, che fotograferanno le targhe delle auto che passano col rosso. Le immagini saranno trasmesse alla centrale operativa della polizia municipale per le relative multe.

L'Anas ha previsto, inoltre, anche la costruzione di due rotatorie: la prima al crocevia con l'Istonia, la seconda all'intersezione con via Martiri Istriani.