Rinforzo per la difesa del San Salvo: Mame Serigne Seye

La dirigenza dell'U.S. San Salvo ha portato a termine un colpo di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Sgherri. Nella serata di ieri è stato infatti definito il trasferimento in biancazzurro del forte difensore senegalese Mame Serigne Seye, conteso da molte squadre di D.

Il possente calciatore, 31 anni compiuti da poco, nel corso della carriera oltre ad aver vinto il campionato di Eccellenza con la Sambenedettese, vanta circa 250 presenze in serie D con le maglie della Vis Pesaro, Riccione, Rovigo, Mezzolara, Foligno, Pol. Budoni e tante altre. Nel 2016 con la maglia della Vis Pesaro ha ottenuto anche il premio dal Corriere Adriatico come miglior difensore dell'anno.

Entro venerdì, giorno di chiusura del calciomercato, in casa sansalvese potrebbero esserci altri movimenti di mercato.

Attualmente i sansalvesi sono ultimi in classifica con 10 punti.