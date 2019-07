Scuola, l’Ic 2 San Salvo e la Nuova Direzione Didattica presentano "Volare alto"

Martedì 12 dicembre alle ore 16:30 presso la Nuova Direzione Didattica di Vasto e mercoledì 13 dicembre alle ore 17:00 presso l’Istituto Comprensivo Statale N. 2 di San Salvo, sarà presentato alle famiglie il progetto “Volare alto” finanziato grazie al POR FSE Abruzzo 2014-2020 “Scuole Aperte e Inclusive”.

I responsabili del progetto incontreranno le famiglie per presentare le caratteristiche dei quattro percorsi formativi, le modalità di partecipazione, la durata temporale e per l’orientamento degli alunni nella scelta dei laboratori.

La Regione Abruzzo a febbraio 2017 ha emanato un avviso pubblico per la presentazione di candidature da parte di Istituzioni Scolastiche autonome statali e paritarie del I e II ciclo d’Istruzione della Regione Abruzzo, con la finalità di rafforzare accanto al ruolo educativo e formativo della scuola, anche la sua funzione sociale ed aggregativa promuovendone il ruolo attivo nelle reti di sostegno a soggetti svantaggiati e maggiormente vulnerabili attraverso proposte formative extracurriculari nell’ambito del Progetto Speciale “Scuole aperte e inclusive″.

L’Istituto Comprensivo n.2 di San Salvo ha risposto al bando in associazione con la Nuova Direzione Didattica di Vasto e con l’Anbeca di Vasto con un progetto, presentato e finanziato, dal titolo: Volare alto.

Nello specifico, i due Istituti in rete intendono promuovere il successo formativo degli allievi, motivare all’apprendimento, destando la curiosità della conoscenza e del sapere, prevenire il disagio e aiutare gli studenti a prepararsi al futuro, fermo restando che la scuola deve tendere alla formazione della persona nel suo complesso.

Saranno attivati quattro percorsi formativi, destinati ad un totale di 40 alunni per ognuna delle scuole partecipanti. Nello specifico i percorsi sono i seguenti:

LABORATORIO DI MUSICA: la musica sarà utilizzata a scopo preventivo e/o riabilitativo e ricreativo, con forte valenza socio-educativa (musicoterapia). L’alunno, stimolato in attività creative, con strumenti musicali di facile utilizzo (e quindi avulsi dalle competenze musicali) verrà coinvolto dal punto di vista percettivo/sensoriale ed emotivo, imparando naturalmente a vivere la musica come attività dei sensi. Il progetto mira alla definizione di un’esperienza vissuta in modo globale attraverso un approccio ludico che possa tener viva l’attenzione dei bambini.

LABORATORIO TEATRALE: ha come obiettivo la realizzazione, attraverso l’arte del teatro, di un vero e proprio cammino creativo svolto insieme, di un momento di reale comunione per facilitare la socializzazione e il lavoro di gruppo. Si tratterà di teatro innovativo ed itinerante, che non avrà esclusivamente la frontalità del palco ma si svolgerà ovunque, in uno spazio ben costruito dove il bambino si muoverà con sicurezza e disinvoltura.

LABORATORIO D’ARTE: l’intervento avrà finalità di tipo ludico, educativo e preventivo (arteterapia). Gli alunni impareranno le tecniche artistiche, a rispettare gli spazi, il lavoro e il materiale degli altri, i comportamenti autonomi e le scelte personali. Mira, inoltre, a favorire e incoraggiare l’integrazione del gruppo attraverso l’utilizzo del modello chiamato “Modello Trasformativo Gruppale”, che favorisce la dimensione del gruppo classe, mediante varie modalità espressive.

LABORATORIO DI CODING: il laboratorio sul Coding intende dare quelle competenze utili ad un approccio diverso alla didattica. Si intendono utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Gli alunni miglioreranno le loro competenze logiche e matematiche, le capacità organizzative mediante l’uso del coding utilizzando software open source (piattaforme online) di programmazione con forte grado di interattività, imparando per tentativi e strategie.

Le attività laboratoriali si svolgeranno in orario pomeridiano.

www.icsansalvo2.gov.it - www.nuovadirezionedidatticavasto.gov.it