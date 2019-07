La MadoGas San Gabriele batte Teramo nel recupero di campionato e sale all’8° posto

È tornato il sereno in casa MadoGas San Gabriele in un mese di dicembre che sta regalando tanti sorrisi dopo un avvio di stagione in salita a causa degli infortuni che hanno complicato non poco il cammino. Questa sera, nel recupero della 7ª giornata del campionato di serie C, Miscione e compagne hanno battuto per 3-0 la Nuova Scuola Pallavolo Teramo.

Le vastesi si sono imposte nettamente nel primo set, chiuso 25-13, poi, negli altri due parziali, ci hanno messo un po' per piazzare l'allungo vincente e arrivare a chiudere sul 25-16 e 25-19. Tre punti preziosi in classifica che permettono alla San Gabriele di salire a quota 13 in classifica, all'8° posto.

Soddisfatto coach Peppe Del Fra che, sin da inizio stagione, era consapevole delle qualità del suo roster. "Lo ripeto dalla prima giornata, il fondo della classifica era un'anomalia per noi. Sappiamo come sono andate le cose a inizio anno ma ora, con tutte le giocatrici a disposizione, iniziamo a dare sostanza alla nostra stagione. Questa sera abbiamo fatto tutto per bene anche se, in alcuni frangenti, abbiamo peccato di poca concentrazione".

Sabato prossimo ultima sfida del 2017 per la San Gabriele che andrà a giocare in casa del Montesilvano fanalino di coda del campionato. Un altro successo permetterebbe alla squadra del presidente Ciaffi di fare un ulteriore passo in avanti in classifica e poi riprendere a gennaio potendo guardare con maggiore convinzione alla zona playoff.