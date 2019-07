Dog&Cat... and more, tutto ciò che serve per la cura del tuo animale domestico

Una grande passione per gli animali, i migliori prodotti sul mercato e prezzi bassi sono alla base dell’attività di Dog&Cat… and more, negozio specializzato di accessori e mangimi per animali domestici e per l’acquariologia in via Circonvallazione Histoniense 204 a Vasto. “Ho intrapreso questo percorso - racconta Carmela Amabile, titolare del negozio - spinta dalla mia grande passione per gli animali. Con la mia famiglia, da me coinvolta in questa attività, e la nostra collaboratrice, cerchiamo di trasmettere la nostra passione per gli animali riuscendo così ad essere vicini ai clienti che si rivolgono a noi. Siamo sempre alla ricerca delle ultime novità di mercato, sia nel campo dell’alimentazione per animali che degli accessori, riuscendo così a soddisfare ogni richiesta”.

Da Dog&Cat… and more si possono trovare i prodotti per l’alimentazione dei migliori marchi specializzati come Monge, Oasy, Italian Way, Petreet, Pedigree, All-Pet, Royal Canin. “Abbiamo una vasta gamma di prodotti perchè sono tante le esigenze che possono presentarsi, sia nell’alimentazione che nella cura. Siamo in costante contatto con una veterinaria, con cui c’è una efficace collaborazione, per supportare al meglio i nostri clienti”. Come nel campo dell’alimentazione per animali domestici anche in quello degli accessori il negozio di Carmela Amabile non lascia nulla al caso, con marchi come Flexi, Trixie, ed altri. “Oggi la creatività e la fantasia la fanno da padrone e così, oltre a cucce, collari, guinzagli e giochi, ci sono tanti prodotti originali che piacciono molto ai nostri clienti. Collaborando con i più importanti distributori europei, se qualche prodotto non è disponibile in negozio, riusciamo a procurarlo in breve tempo”.

Il punto di forza di Dog&Cat… and more è l’attenzione ai prezzi. “Da noi ci sono sempre prodotti in promozione - spiega Carmela Amabile - e ci impegniamo per mantenere i prezzi bassi su tutti i prodotti”. Il prossimo mese, inoltre, vedrà il negozio di via Circonvallazione Histoniense proporre una promozione speciale. “Su tutto ciò che è in negozio ci saranno sconti, a seconda dei prodotti, dal 10% al 30% nel periodo compreso tra il 12 dicembre e il 7 gennaio. Vi invitiamo in negozio per scoprire le nostre offerte e per scambiarci anche gli auguri di buone feste!”.

Dog&Cat…and more di Carmela Amabile

Via Circonvallazione Histoniense, 204

0873.611376

carmela.amabile@hotmail.com

Informazione pubblicitaria