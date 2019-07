Condotta idrica rotta, domani 8 ore senz’acqua in zona carcere e Statale 16 nord

Mancherà l'acqua per 8 ore, a partire da domattina, nella parte settentrionale del territorio comunale di Vasto: "Domani, 12 dicembre 2017 verranno eseguiti i lavori di riparazione, pertanto verrà sospesa la normale fornitura idrica dalle ore 8 alle ore 16 nel comune di Vasto per i soli utenti alimentati dal serbatoio di Borrello: casa lavoro di Vasto, zona carcere, zona Statale Nord".

Lo annuncia la Sasi spa, la società che gestiche il servizio idrico integrato (acqua potabile, fogne e depurazione) in 92 dei 104 comuni della provincia di Chieti.

"A causa della rottura dell’addutrice principale Casalbordino–Borrello nel territorio comunale di Casalbordino, in corrispondenza dell’attraversamento del fiume Sinello, si comunica che, salvo imprevisti meteorologici, domani 12 Dicembre 2017 verranno eseguiti i lavori di riparazione, pertanto verrà sospesa la normale fornitura idrica dalle ore 8 alle ore 16 nel comune di Vasto per i soli utenti alimentati dal Serbatoio Borrello: Casa Lavoro di Vasto, Zona Carcere, Zona Statale Nord.

Per consentire l’esecuzione della riparazione è necessario occupare temporaneamente la corsia nord della Statale 16 Adriatica al km 504+100, l’orario di occupazione della strada sarà dalle ore 7 alle ore 17".