Casalanguida, il forte vento fa uscire di strada un furgone: ferito 25enne

Un furgone fatto letteralmente volare fuori strada dal vento. È successo a Casalanguida intorno alle 15.30, durante le forti folate di vento che da ieri stanno interessando tutto il territorio.

Il mezzo stava viaggiando sulla strada comunale che porta in paese, quando è stato scaraventato in un terreno accanto all'arteria di comunicazione.

Al suo interno viaggiavano due persone, ad avere la peggio è stato il giovane seduto sul lato passeggeri rimasto schiacciato. Il 25enne ha riportato ferite al volto e al torace. Sono stati subito allertati i soccorsi. I medici del 118 hanno valutato l'intervento dell'elicottero, ma il forte vento avrebbe reso impossibile l'atterraggio del velivolo, per questo si è optato per il trasporto in ambulanza in ospedale.

Sul posto in quel momento transitavano anche il sindaco di Casalanguida, Luca Conti, con alcuni collaboratori che hanno dato una mano nelle operazioni di soccorso.

"Mai visto un vento così forte – ha commentato il primo cittadino a zonalocale.it – In paese sono caduti molti alberi, ma abbiamo sgomberato le strade. Diversi cipressi sono caduti anche all'interno del cimitero".

Le potenti raffiche stanno creando disagi ovunque, soprattutto nell'entroterra. In diversi comuni si registrano cadute di alberi, calcinacci e antenne paraboliche. Il 115 conferma che le zone più colpite sono il Vastese, la Val di Sangro e Lanciano, qui sono caduti grossi alberi [LEGGI] e un tetto è stato scoperchiato.