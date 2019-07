Capodanno a Vasto, 16 strutture offrono pacchetti speciali per la notte di San Silvestro

"Nove ristoranti, quattro B&B e tre locali con intrattenimento musicale, in occasione della notte più lunga dell’anno, propongono pacchetti di diverso genere", annuncia l'assessore al Turismo del Comune di Vasto, Carlo Della Penna.

“Un progetto, quello del Capodanno 2018, curato da Nice7, che abbiamo patrocinato perché l’iniziativa ha un legame con la filosofia che questa amministrazione ha deciso di adottare, soprattutto nel periodo natalizio, riportando molte famiglie e i cittadini nel vero centro commerciale della città, ovvero il centro storico".

“Quest’anno abbiamo aumentato le luminarie nelle varie vie e piazze e cercato di anticipare le feste natalizie presentando il calendario degli eventi a metà novembre, sempre per cercare di portate gente, la linfa vitale per il commercio, creando attrazioni per i bambini soprattutto nel centro storico”, conclude Della Penna ricordando anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio e le video proiezioni sulla facciata della cattedrale di San Giuseppe.

Per informazioni: capodannovastocentro@libero.it