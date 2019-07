Vasto United esagerato: 6 a 1 in trasferta. L’Atletico perde a tavolino

LA POLEMICA - Scoppia la polemica nella 9ª giornata di campionato. L'Atletico Vasto perde a tavolino contro la New Robur di Castiglione Messer Marino e lamenta comunicazioni fuorvianti sulle condizioni del campo dell'Alto Vastese sul quale ieri erano scesi diversi centimetri di neve.

Secondo la dirigenza biancorossa, alle 9 di stamattina, i castiglionesi avrebbero espresso parere negativo sulla possibilità di giocare a causa della neve presente in campo. Ai giocatori vastesi, quindi, è stata concessa la giornata libera. Alle 11, invece, ci sarebbe stata la seconda comunicazione della dirigenza castiglionese: la neve si era sciolta e la partita si sarebbe disputata. A quel punto, la dirigenza vastese è riuscita a recuperare solo sette giocatori con i quali hanno affrontato la trasferta. Davanti all'arbitro, che ha deciso di far disputare la gara, quindi, l'Atletico si è rifiutato di scendere in campo ripartendo per Vasto e parlando di scorrettezza da parte degli avversari.

Secondo la New Robur, invece, nella prima comunicazione del mattino – alle 9 – sarebbe stata espressa solo l'indecisione sulla possibilità di giocare perché il terreno di gioco era ancora invaso dalla neve. Alle 11, invece, ci sarebbe stata la conferma sulle condizioni favorevoli del campo. Inoltre, la dirigenza della squadra di casa avrebbe esortato più volte i vastesi a non presentarsi in sette perché il direttore di gara avrebbe dato loro la partita persa a tavolino essendoci le condizioni per giocare regolarmente. A quest'invito l'Atletico avrebbe risposto di essere già in viaggio e di non trovare altri giocatori, considerata la giornata libera accordata stamattina.

I tre punti, senza giocare, vanno quindi alla New Robur che scavalca i cugini granata portandosi in terza posizione.

LE ALTRE PARTITE - Con la capolista a riposo a fare la voce grossa è il Vasto United di mister De Ninis che schianta il Carpineto Guilmi in trasferta. Finisce con un tennistico 6 a 1. Per i vastesi Michele Massari firma una doppietta, poi con un gol a testa vanno in scena Colonna, Di Campli, Pischetola e Tosun. Per i padroni di casa gol della bandiera di Saverio D'Addario.

Il colpaggio di giornata lo mette a segno il Furci che vince in casa contro l'ex capolista Torrebruna. Finisce con un netto 3 a 0 a opera di Ermindo Argentieri su assiste di Micle e Andrea Franchella che firma una doppietta. I furcesi così entrano in zona play off a un punto dai granata.

A quota 12 c'è anche il Montalfano che ieri ha pareggiato in casa contro il Real San Giacomo pareggiando in pieno recupero con Marco Rezzuto su assist di Simone D'Alberto. Il gol degli ospiti era stato siglato dal solito Sabatini.

La giornata si è conclusa con il 2 a 0 del Real Cupello ai danni del Pollutri: di Alfredo Bevilacqua e Idriss Antenucci le reti.

In classifica marcatori, tra riposi e partite non disputate, restano a secco i principali bomber. Segna solo Basso Colonna che sale a quota 7, occhio a Sabatini a 5.

Domenica prossima in programma il derby d'alta quota tra Torrebruna e New Robur.

LA CLASSIFICA

Casalanguida 21



Vasto United 16

New Robur 14

Torrebruna 13

Furci 12



Montalfano 12

Real San Giacomo 11

Real Cupello 11

Atletico Vasto 8

Carpineto Guilmi 7

Pollutri 1

Atletico Vasto - Casalanguida

Montalfano - Furci

Real Cupello - Carpineto Guilmi

Real San Giacomo - Pollutri

Torrebruna - New Robur

Riposa Vasto United

LA CLASSIFICA MARCATORI