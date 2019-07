Un’altra sconfitta nel finale per la All Games San Salvo

Così come lo scorso sabato a Montesilvano, anche ieri a L’Aquila i biancoazzurri sono stati puniti all’ultimo assalto rossoblu con la rete della definitiva sconfitta arrivata ad un minuto dal termine.

Nel gelo del centro sportivo aquilano i biancoazzuri hanno disputato una discreta partita, affidandosi a tanta difesa e pungendo con le ripartenze. I biancoazzurri dopo i primi 20’ minuti di studio, con poche occasioni da gol da ambo le parti, si erano portati in vantaggio con una bella conclusione al volo di Cleo Rossi servito ottimamente da capitan Cristian Di Ghionno.

Gli aquilani chiudono la ripresa in avanti con Di Rienzo che deve ribattere da due passi una conclusione dell’avanti locale.

La ripresa si apre subito con il pareggio aquilano su schema d’angolo favoriti anche da una deviazione che mette fuori causa Di Rienzo. Gara che diventa più piacevole con i locali che con tanto possesso palla provano ad alzare il baricentro chiudendo i biancoazzurri nella propria area. A metà della ripresa gli aquilani trovano la rete del vantaggio con un perfetto diagonale di Bizzarri che piazza la palla nel sette. Bastano due minuti e ci pensa ancora il bomber Sante Mileno al 20’ a riportare la gara in parità con un gol dei suoi sotto porta.

La gara sembra incanalarsi sul 2-2 ma a gara ormai finita gli arbitri lasciano i sansalvesi con un uomo in meno condizionando la gara con due gialli discutibili a D’Alonzo nel giro di 4 minuti. Con un uomo in più gli aquilani passano ancora con una botta di Bizzarri deviata sfortunatamente da D’Amico che mette alle spalle di Di Rienzo. C’è ancora tempo per l’All Games per buttarsi in avanti e rischiare il tutto per tutto ma la dea bendata non è assolutamente dalla parte dei sansalvesi con il palo di Di Rienzo nell’ultimo assalto. Sansalvesi restano penultimi in classifica fermi a 10 punti. Sabato gara interna con la Fenice Calcio a Cinque Avezzano.