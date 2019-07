Torna mister Stella e arriva la prima vittoria per il Fresa. 0 a 0 il big match di Seconda

PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Il Fresa si aggiudica lo scontro-salvezza contro il Tre Ville e la prima partita della stagione con il ritorno di mister Stella alla guida della squadra. L'ultima partita dell'allenatore era stata quella della salvezza conquistata ai play out contro il Real Porta Palazzo alla quale seguirono le indecisioni societarie sul futuro biancorosso.

Sulla prima vittoria pesa, però, anche la presenza in campo di tutti gli ultimi acquisti e ritorni: Emanuele Mirolli (che ha colpito anche una traversa con un bel tiro dalla distanza) e Mattia Ruzzi dall'Atletico Cupello, Domenico Ferrazzo dallo Scerni e Gabriele Ottaviano già tesserato con il Fresa a inizio stagione. Assenti, invece, i tre innesti dai campionati pugliesi.

Partita tirata quella tra le due formazioni in cerca di punti preziosi che si sblocca al 23'st con un gol di rapina da dentro l'area di Elia Portellini. Decisivi, inoltre, gli interventi del portiere veterano di casa Luca Albanese, l'ultimo dei quali in anticipo sull'attaccante che si stava involando da solo verso la porta. I biancorossi restano all'ultimo posto con 6 punti, uno in meno del Tre Ville, ma in settimana potrebbe esserci la vittoria assegnata a tavolino all'Atletico Cupello il che riporterebbe i fresani a 5.

Lo Scerni crolla a Lanciano: 5 a 0 (tripletta Tarquini e doppietta Di Gennaro) e vede allontanarsi la zona play off (in attesa della partita da recuperare).

Niente da fare neanche per il Roccaspinalveti che perde in casa contro l'Athletic Lanciano per 1 a 4. Gol della bandiera del neoacquisto Marino, uscito poco dopo per un infortunio dopo aver subito un brutto colpo da un avversario che per l'occasione non è stato sanzionato neanche con il giallo.

Il Trigno Celenza torna con un punto dalla trasferta di San Vito. Scatto d'orgoglio dei celenzani che sotto 2 a 0 (uno su rigore) riescono a reagire e a pareggiare nell'ultimo quarto d'ora con Aliji Nesit e Andrea Antenucci, classe '70, di testa; sul momentaneo 1 a 0 per i padroni di casa, Cristian Antenucci ha fallito un calcio di rigore.

Nella partita di ieri brutto colpo per il Vasto Marina che ha perso nel big match contro la Virtus Ortona. La partita contraddistinta da continui ribaltamenti si è conclusa sul risultato di 4 a 3 per gli ospiti che vanno in gol in pieno recupero. Le reti sono state segnate per il Vasto Marina da Vasiu (doppietta, uno su rigore) e Di Vito, per la Virtus Ortona da bomber Del Peschio (doppietta), Giammarino e Fedele.

Domenica prossima si disputerà l'ultima partita del girone di andata. Lo Scerni è chiamato agli straordinari: nella sfida interna contro il Mario Tano dovrà dare il massimo per sperare ancora nella zona play off.

LA 14ª GIORNATA

Atessa Mario Tano - Orsogna 4-0

Fresa - Tre Ville 1-0

Vasto Marina - Virtus Ortona 3-4 (ieri)

Paglieta - Tollese 1-1

Roccaspinalveti - Athletic Lanciano 1-4

S. Vito - Trigno Celenza 2-2

Lanciano - Scerni 5-0

Riposa Atletico Cupello

LA CLASSIFICA

Lanciano 39



Atessa Mario Tano 36

Virtus Ortona 29

Vasto Marina 25

Athletic Lanciano 25



Orsogna 20

Scerni 20*

Atletico Cupello 17

Paglieta 14

Roccaspinalveti 10

Tollese 9

Trigno Celenza 9



S. Vito 9*

Tre Ville 7



Fresa 6

* una partita in meno

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Poche emozioni e risultato che non si schioda dallo 0 a 0. Finisce così il big match del girone F di Seconda categoria tra Sporting Vasto e Odorisiana: partita senza particolari acuti che tiene inalterate le distanze tra le due squadre (rispettivamente seconda e terza), ma che consente al Palena di tornare a +6.

La capolista non sbaglia contro il Gissi e torna alla vittoria dopo la sconfitta per mano dell'Odorisiana. La partita si è risolta a cinque minuti dalla fine, quando il risultato sembrava bloccato sull'1 a 1 (gol di Franchella per i giallorossi di Gissi); un gol, questo, contestato dagli ospiti per un presunto fuorigioco.

Continua invece a regalarsi soddisfazioni il Real Casale che espugna il difficile campo di San Buono con un pirotecnico 4 a 3 consolidando la quarta posizione. I casalesi trionfano con due doppiette, quelle di Antonio Picciotti e Graziano Di Biase; i padroni di casa sono andati in gol con D'Amelio (doppietta) e Sambrotta.

Vince anche il Carunchio aggiudicandosi la sfida in trasferta con la Civitellese. Uno scatenato Buba Baldeh sigla la doppietta personale regalando tre punti importanti alla squadra di mister Turdò.

Crolla infine la Virtus Tufillo – con diversi squalificati, LEGGI – in trasferta contro la Dinamo Roccaspinalveti: i locali si impongono per 6 a 2.

LA 13ª GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Di Santo Dionisio 2-1

Civitellese - Carunchio 1-2

Dinamo Roccaspinalveti - Virtus Tufillo 6-2

Palena - Gissi 2-1

San Buono - Real Casale 3-4

Sporting Vasto - Odorisiana 0-0

Villa S. Maria - Quadri 0-2

Riposa Sansalvese

LA CLASSIFICA

Palena 36



Sporting Vasto 30

Odorisiana 29

Real Casale 27

Gissi 19



Di Santo Dionisio 19

Sansalvese 17

Carunchio 16

San Buono 13

Quadri 12

Dinamo Roccaspinalveti 12

Atletico Roccascalegna 8



Villa S. Maria 7

Virtus Tufillo 4



Civitellese 3

LA PROSSIMA GIORNATA

Carunchio - Dinamo Roccaspinalveti

Di Santo Dionisio - Villa S. Maria

Gissi - Sporting Vasto

Odorisiana - Atletico Roccascalegna

Quadri - Civitellese

Real Casale - Sansalvese

Virtus Tufillo - San Buono

Riposa Palena