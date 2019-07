Sconfitta nello scontro-salvezza: San Salvo di nuovo ultimo. Pari in rimonta per il Cupello

San Salvo nuovamente ultimo in classifica dopo la sconfitta nello scontro-salvezza odierno contro l'Amitermina. Nella sfida interna – valevole per l'ultima giornata del girone di andata – i sansalvesi perdono 2-1 restando inchiodati a quota 10 che vuol dire ultima posizione; agli stessi punti c'è il Miglianico (oggi 1 a 1 contro lo Spoltore) che ha una migliore differenza reti.

Mister Sgherri deve rinunciare agli infortunati Luongo, Fonzino, Maccione e Di Pietro ma può schierare dal primo minuto Alessandroni oltre che far accomodare in panchina il centrocampista argentino, classe 1993, Nahuel Sendin, giunti entrambi a San Salvo nella giornata di ieri. Primo tempo senza grosse emozioni anche se poco dopo la mezz’ora di gioco gli ospiti passano in vantaggio con Santirocco. Sul finale del primo tempo l’Amiternina rischia il raddoppio e solo il palo salva Cialdini e compagni. A metà della seconda frazione arriva la doccia gelata per il San Salvo che subisce lo 0-2 ad opera di Mazzaferro. Passano pochi minuti e il San Salvo accorcia le distanze con Dema. I biancazzurri tentano il forcing finale e sfiorano in gol ma il palo nega la festa a Polisena e compagni e consente alla formazione aquilana di conquistare i 3 punti.

Continua a veleggiare poco sopra la quota play out il Cupello che in trasferta contro il Montorio, pure in lotta per la salvezza, non va oltre l'1 a 1. È Benedetti nella seconda frazione di gioco a pareggiare l'iniziale vantaggio dei padroni di casa (arrivato nel primo tempo). I cupellesi di mister Carlucci hanno giocato per più di mezz'ora in 10 per l'espulsione di Giuliano che si era recato in panchina per un infortunio senza avvisare il direttore di gara.

Nel resto del campionato non vive un momento facile il Chieti. I neroverdi ieri hanno pareggiato 0 a 0 contro il modesto River. A seguito delle contestazioni dei tifosi, il presidente Giulio Trevisan ha rassegnato le dimissioni. Il Chieti a inizio di stagione doveva essere l'ammazza-campionato, invece attualmente è sesto, fuori dalla zona play out.

LA 17ª GIORNATA

Alba Adriatica - Capistrello 2-0

Montorio - Cupello 1-1

Paterno - Martinsicuro 2-2

Renato Curi Angolana - Penne 2-1

River Chieti - Chieti 0-0 (ieri)

San Salvo - Amiternina 1-2

Sambuceto - Real Giulianova 0-0

Spoltore - Miglianico 1-1

Torrese - Acquaesapone 1-1

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 37



Martinsicuro 31

Spoltore 30

Paterno 30

Sambuceto 30



Chieti 29

Renato Curi Angolana 28

Torrese 26

Alba Adriatica 25

Capistrello 22

Acquaesapone 22

Penne 20

Cupello 18



Amiternina 18

River Chieti 15

Montorio 12

Miglianico 10



San Salvo 10

LA PROSSIMA GIORNATA

Spoltore -Capistrello

Alba Adriatica - Chieti

Torrese - Cupello

River Chieti - Martinsicuro

Renato Curi Angolana - Miglianico

San Salvo - Montorio

Amiternina - Penne

Paterno - Real Giulianova

Sambuceto - Acquaesapone