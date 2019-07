Presepe vivente, mercatini e musica nel calendario natalizio di Lentella

Tradizione, mercatini, presepe vivente ed enogastronomia. Sono questi i principali appuntamenti del calendario natalizio 2017 di Lentella a cura del Comune e delle varie associazioni presenti in paese.

Dopo la prima edizione dell'anno scorso, torna Rosso23, percorso enogastronomico nel centro storico che si terrà il 23 dicembre. Nella stessa location andrà in scena il presepe vivente della parrocchia di S. Maria Assunta arrivato alla terza edizione: due le date, il 26 dicembre e il 6 gennaio.

Il 22 dicembre i bambini si diletteranno in cucina con il laboratorio creativo di dolci, mentre il 27 è previsto il concerto di Lara Molino. Non mancano poi gli appuntamenti classici con i mercatini (17 dicembre), il Babbo Natale che porterà i regali ai bambini (mattina del 25) e il capodanno in piazza.

La musica torna il 3 gennaio con il coro Histonium che si esibirà nella sala polivalente e con i canti di "Aspettando la Befana" del 5 gennaio.

IL PROGRAMMA COMPLETO

16 dicembre - Pranzo degli anziani (Comune/Centro anziani)

17 dicembre - Mercatini di Natale, corso e piazza Garibaldi, dalle 17 (Pro Loco)

22 dicembre - "Piccoli chef" - Laboratorio creativo dolci, sala polivalente, ore 15 (Comune)

23 dicembre - Rosso23, borgo antico, dalle 18 (Comune/Pro Loco/Centro Anziani/Arci Pesca Fisa)

25 dicembre - Arriva Babbo Natale (ore 8)

26 dicembre - Presepe vivente, borgo antico, dalle 17 (Parrocchia S. Maria Assunta)

27 dicembre - Lara Molino, "Forte e Gendile in tour", sala polivalente, ore 17.30 (Comune)

31 dicembre - Capodanno in piazza, piazza Garibaldi (Pro Loco)

3 gennaio - Coro Histonium "Bernardino Lupacchino" dal Vasto, sala polivalente, ore 18 (Comune)

4 gennaio - Tombolata per anziani, centro diurno, ore 18 (Comune)

5 gennaio - Canti di Natale "Aspettando la befana", sala polivalente, ore 17 (Comune)

6 gennaio - Presepe vivente, borgo antico (Parrocchia S. Maria Assunta)