Mandamento Tour, a Casalbordino una giornata ’di corsa’ nel ricordo di Mauro Guerini

È stato un Mandamento Tour speciale quello che si è svolto questa mattina a Casalbordino. La 7ª edizione dell'allenamento collettivo, nato dalla passione di un gruppo di podisti casalesi, è stata la prima organizzata ufficialmente dalla Runners Casalbordino, società nata lo scorso marzo, insiema all'Avis Casalbordino 'Don Antonio Tobia' e al patrocinio del Comune di Casalbordino e, per la prima volta, era inserita nel calendario del circuito Corrilabruzzo. Ma il motivo di maggior emozione per la corsa di 22 chilometri su un percorso panoramico, è stata la dedica del Mandamento Tour a Mauro Guerini, casalese prematuramente scomparso a seguito di un incidente. I suoi familiari hanno partecipato alla benedizione dei podisti da parte di Don Paolo Lemme, priore dei benedettini, nella Basilica della Madonna dei Miracoli. Mauro è stato ricordato anche dagli organizzatori e dal sindaco Filippo Marinucci prima della partenza.

La corsa si è snodata su un percorso ondulato, che ha attraversato i Comuni di Casalbordino e Pollutri con punti di ristoro molto graditi dai podisti. A garantire l'assistenza ai podisti c'erano un nutrito gruppo di mountain bikers, il gruppo di protezione civile Madonna dell'Assunta e la Croce Rossa. Mentre i poditi 'senior' erano impegnati lungo il percorso, nell'area della Basilica c'è stato spazio anche per le gare veloci dei più piccoli. All'arrivo della corsa brindisi finale e ristoro per tutti con lo scambio di auguri per il Natale.

"Siamo davvero soddisfatti - ha dichiarato il presidente della Runners Casalbordino, Eric D'Ercole -, è stata un'edizione da record con oltre 150 partecipanti. Ora lavoreremo per organizzare una gara notturna nel centro storico di Casalbordino durante l'estate. E, ovviamente, ci diamo già appuntamento al prossimo Mandamento Tour". Ben 34 le società sportive rappresentate a Casalbordino: Podistica San Salvo, con ben 27 atleti, Tribù Frentana, Runners Chieti, Podistica Vasto, Runners Casalbordino, I Lupi d'Abruzzo, Runners Lanciano, Atletica Rapino, Il Crampo Lanciano, Podistica Cupello, Runners Pescara, F.A.R.T. Sport Francavilla, Nuova Atletica Montesilvano, Mistercamp, Acli Marathon Chieti, Podisti Pennesi, Hat Io Cammino Io Corro, Nuova Atletica Lanciano, Paolucci All Bike, Podistica Cepagatti, Podistica Vacri, Atletica Solidale, Atletica Vasto, Fit Program by Naiai, Fidas Pescara, Gruppo Amatoriale S&B, La Sorgente Fara San Martino, Manoppello Sogeda, Tocco Runners, Vini Fantini by Farnese, Walking and Run Free Vasto.