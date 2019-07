L’Audax Palmoli rallenta: primo gol subito dopo 792 minuti di imbattibilità

Mezzo passo falso per l'Audax Palmoli, il primo di questa stagione che ha visto le Panthers finora vincere su ogni campo e in ogni competizione.

La trasferta a Ripalimosani regala alle palmolesi un solo punto: 1 a 1 il finale tra le due formazioni. Dopo l'importantissima vittoria nel big match di domenica scorsa, le ragazze di mister Buda quindi rallentano la corsa, ma restano al primo posto (le palmolesi devono ancora osservare il turno di riposo, ma a gennaio dovranno recuperare la sfida contro le Nerostellate).

Oggi è stata Morena Bolognese a portare in vantaggio le palmolesi al 27' del primo tempo. Allo stesso minuto della seconda frazione di gioco, le padrone di casa hanno trovato il pareggio. Il primo pari della stagione coincide quindi con la perdita dell'imbattibilità di Ilaria Altieri. La n. 1 palmolese non ha preso gol per ben 792 minuti dall'inizio del campionato.

Domenica prossima ultima partita di campionato del 2017: a Palmoli arriva la Stella Nascentetrivento a quota 6 in classifica.

L'8ª GIORNATA

Aquilana - Giulianova 0-1

Intrepida Ortona - Aeternum 2-1 (ore 11)

Nerostellati - Lions Villa 1-2

Real Bellante - Chieti 6-0

Ripalimosani - Audax Palmoli 1-1

Riposa Stella Nascentetrivento

LA CLASSIFICA

Audax 19*

Real Bellante 15

Intrepida Ortona 14

Aquilana 9

Aeternum 8

Giulianova 8

Ripalimosani 8

Stella Nascentetrivento 6*

Lions Villa 3

Nerostellati 0**

Chieti 0

* una partita in meno

** due partite in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Aeternum - Aquilana

Audax Palmoli - Stella Nascentetrivento

Chieti - Ripalimosani

Giulianova - Nerostellati

Lions Villa - Real Bellante

Riposa Intrepida Ortona