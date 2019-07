Ketra & Takagi con Jovanotti sul palco del Jova Pop Shop

Quaranta minuti di musica, energia e divertimento nel cuore di Milano. Takagi & Ketra, al secolo Alessandro Merli e Fabio Clemente, musicista vastese, ieri sera sono stati protagonisti con la loro musica sul palco del Jova Pop Shop, il temporary shop creato da Jovanotti in occasione del lancio del suo nuovo album Oh, Vita! I due produttori, che hanno vissuto un 2017 ricco di importanti soddisfazioni, a suon di successi, dischi d'oro e di platino e milioni di visualizzazioni su Youtube, sono stati invitati da Jovanotti nell'ultimo dei giorni di apertura dello spazio in piazza Gae Aulenti. Tanti gli ospiti che in questi giorni hanno fatto la loro comparsa nel Jova Pop Shop per la gioia dei fans presenti sul posto e quelli che hanno seguito su facebook e sulla Jova Tv le dirette streaming.

Ad annunciare l'arrivo sul palco di Takagi e Ketra è stato lo stesso Jovanotti che si è lasciato trascinare dalla musica dei due produttori improvvisando con loro sul palco. Non poteva mancare anche il basso di Saturnino e poi, a metà esibizione, c'è stato anche l'arrivo di Rocco Hunt, legato ai due produttori.

Una performance che ha entusiasmato il pubblico e che si è conclusa con L'esercito del selfie, primo singolo dei Takagi & Ketra, e Roma-Bangkok, brano che i due hanno prodotto per Giusy Ferreri e Baby K. Insomma, in un anno davvero positivo per loro, è arrivata anche la benedizione di Jovanotti e chissà che quanto prima non arrivi una nuova collaborazione con l'artista toscano.