Folco Terzani: "Le città soffocano ma c’è voglia di vivere più vicini alla natura"

Intenso ed emozionante incontro ieri al Mercato Santa Chiara con Folco Terzani. L'appuntamento, organizzato da Miranda Sconosciuto insieme ad Emanuela Petroro, ha richiamato un numeroso pubblico nello spazio coperto nel cuore del centro storico di Vasto oggi gestito da Confesercenti e che, ancora una volta, rivela le sue potenzialità come luogo per eventi culturali e non.

Terzani, introdotto da Miranda Sconosciuto, è stato poi intervistato sul palco dalla giornalista Paola Cerella ed ha parlato del suo ultimo libro "Il Cane, il Lupo e Dio" e della sua esperienza di vita, del suo rapporto con la natura e la montagna, dei suoi viaggi e del suo staccarsi dalla frenesia della città. Spazio anche alla musica, con "Il Nero e il Bianco", Luca Raimondi e Francis Akhakielien e alle letture affidate Raffaella Zaccagna e Miriam Sartori.

Nella sua permanenza a Vasto Folco Terzani ha anche avuto modo di incontrare realtà importanti del territorio, come l'associazione Amici di Zampa e la Comunità Papa Giovanni XXIII, presso cui ha cenato e dormito condividendo dei momenti con gli ospiti della Cec (Comunità educante con i carcerati) di San Lorenzo. Quello di ieri sera è un incontro che ha lasciato una traccia nelle persone che lo hanno ascoltato e che ha soddisfatto a pieno le aspettative delle organizzatrici e di chi, sfidando il freddo, ha scelto di partecipare a questo appuntamento per "coltivare la cultura".