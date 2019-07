Botta e risposta in un minuto: la Vastese pareggia 1-1 a Recanati

Finisce 1-1 la sfida tra Recanatese e Vastese valida per la 16ª giornata del campionato di serie D. I marchigiani, che si sono rinforzati molto durante le prime battute del mercato di riparazione, sono riusciti a bloccare sul pareggio la squadra di mister Colavitto che, dopo essere andata sotto e aver pareggiato, ha provato con insistenza a vincere la partita. La Vastese, che oggi non ha potuto contare sul supporto dei suoi tifosi per la decisione della questura di Macerata di vietare la trasferta, resta al terzo posto ma vede allontanarsi Matelica e Vis Pesaro, entrambe vittoriose. Domenica prossima i biancorossi ospiteranno L'Aquila, che oggi ha battuto 3-0 la Jesina, allo stadio Aragona.

La partita. La prima occasione della partita porta la firma di Bittaye che, al 5', approfitta di un errato disimpegno di Olivieri per entrare in area ma non riesce a centrare lo specchio della porta. Si fa subito vedere Pera, uno dei tanti arrivi in casa giallorossa. All'8' conclude alto sulla traversa, due minuti dopo mette in area un velenoso cross che Falomi spinge in rete. Il vantaggio dei padroni di casa dura poco perchè, dopo appena un minuto, Pizzutelli calcia in porta dai venti metri e la palla finisce alle spalle di Stefanelli. La Vastese ci prova con un calcio di punizione di Fiore, al 14', ma tre minuti dopo è la Recanatese ad andare vicina al pareggio con Camerlengo bravo ad opporsi al velenoso tiro di Nodari. Le due squadre giocano a viso aperto e i biancorossi si rendono pericolosi in altre due occasioni. Al 21' Viscardi colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato e la palla va di poco fuori, al 37' azione personale di Leonetti che entra in area e tira trovando però la parata di Stefanelli. Le due squadre vanno al riposo sull'1-1.

Nel secondo tempo è ancora Pera a mettere in apprensione la retroguardia della Vastese. Al 12' approfitta di un errato disimpegno degli ospiti per entrare in area palla al piede ma, sulla sua conclusione, è provvidenziale l'intervento di Viscardi. Al 19' il neo entrato Cherillo, arrivato in questo mercato dicembrino a Vasto, colpisce di testa ma la palla si stampa sul palo. Poi è ancora superlativo Camerlengo quando, al 24', blocca sulla linea di porta il colpo di testa di Nodari. Un minuto dopo la Vastese va vicinissima al raddoppio con Stivaletta e, sul cambio di fronte, Pera trova il gol che però viene annullato, tra le proteste dei giocatori di casa, per fuorigioco. Alla mezz'ora ci prova ancora Falomi, poi, al 35' ancora un tentativo di Stivaletta che però non trova fortuna. La Vastese ci prova fino all'ultimo ma, al triplice fischio finale, il punteggio è di 1-1.

Recanatese - Vastese 1-1

(10′ Falomi, 11′ Pizzutelli)

Recanatese:Stefanelli, Gambacorta, Colonna, Lunardini, Nodari, Falco, Pera, Senigagliesi, Falomi, Olivieri, Rapagnani(20’st Giaccaglia) A disposizione: Piangerelli, Mulè, Perini, Candolfi, Monachesi, Guida, Candidi, Papa. Allenatore:Alessandrini

Vastese:Camerlengo, Iodice, Di Chiara, De Feo, Amelio, Viscardi, Stivaletta, Pizzutelli, Leonetti, Fiore(29’st Tedesco), Bittaye(15’st Cherillo). A disposizione:Marrone, Bagaglini, Iarocci, Casciani, Lucciarini, Di Pietro, Alberico. Allenatore:Colavitto

Arbitro: Galipò(Firenze); Mancini(Empoli), Toce(Firenze)

Ammoniti:Lunardini, Falco, Leonetti, Olivieri, Amelio

La 16ª giornata

Avezzano - Pineto 1-2

Castelfidardo - Monticelli 1-2

Campobasso - Vis Pesaro 1-2

Fabriano Cerreto - San Nicolò 2-1

Francavilla - Sangiustese 1-1

L’Aquila - Jesina 3-0

Olympia Agnonese - Nerostellati 2-0

Recanatese - Vastese 1-1

San Marino - Matelica 0-2

La classifica: 41 Matelica; 37 Vis Pesaro; 34 Vastese; 29 Avezzano; 25 L'Aquila, Pineto; 24 Francavilla, Sangiustese, Campobasso; 22 Castelfidardo; 21 San Marino; 18 Olympia Agnonese; 17 Jesina; 15 San Nicolò; 13 Fabriano Cerreto; 11 Monticelli, Recanatese; 4 Nerostellati.