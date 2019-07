Volontari all’opera per l’allestimento del presepe vivente a Miracoli di Casalbordino

Sono ricominciati con largo anticipo i preparativi per la tradizionale rappresentazione del Presepe Vivente di Miracoli a Casalbordino. "Dopo la copiosa nevicata dello scorso anno, che ha gravemente danneggiato le capanne -spiega Claudio Spinelli, uno degli organizzatori della manifestazione giunta ormai alla sua sesta edizione - i lavori sono ricominciati prima del solito ed hanno richiesto un maggiore sforzo rispetto all'anno precedente".

La prima rappresentazione avrà luogo martedi 26 dicembre. Come per lo scorso anno, al termine della Santa Messa delle ore 17,00, ci sarà il rito della benedizione dei figuranti, seguita da una suggestiva processione che vedrà la Sacra Famiglia in prima fila e poi tutti gli altri figuranti. Il corteo si dirigerà verso il “villaggio di Betlemme”. La seconda rappresentazione ci sarà sabato 30 dicembre 2017. Solo in caso di maltempo in una delle due serate, il 2 gennaio sarà prevista come terza data.

Giuseppe Della Penna