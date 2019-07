Una Pigotta per ogni nuovo nato, a Scerni l’iniziativa per sostenere l’Unicef

Sabato 16 dicembre nella sala consiliare del Comune di Scerni ci sarà la consegna delle Pigotte dell'Unicef alle famiglie dei bambini nati durante l'anno. L'amministrazione comunale di Scerni ha aderito al progetto Unicef "Per ogni bambino nato, un bambino salvato" che, attraverso l'acquisto delle Pigotte, le caratteristiche bambole di pezza, permette di raccogliere fondi per acquistare kit salvavita per i bambini dei paesi poveri.

Con l'amministrazione guidata da Alfonso Ottaviano alla cerimonia del 16 dicembre ci sarà anche la presidente regionale Unicef Annamaria Monti.