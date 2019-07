Stagione concertistica, il grande flamenco al Teatro Rossetti

Domenica 10 dicembre, alle ore 17:30 attesissimo appuntamento con il flamenco mondiale.

La celebre bailaora Pastora Galvan assieme a Rafaele Rodriguez –guitara, Javi Riviera – cante, e Jeromo Segura – cante e palmas, calcheranno il palco del Teatro Rossetti di Vasto.

Figlia di Jose Galvan, Pastora porta nel sangue la tradizione del baile dei suoi genitori e la modernità della danza di suo fratello Israel Galvan, il genio all’avanguardia più credibile del flamenco. Bailaora di prestigio mondiale non a caso ha ottenuto il premio “Matilde Coral” del XVI concorso nazionale di arte flamenco di Cordova nel 2001.

Frequenta il conservatorio di danza spagnola dal 1990 al 1998, periodo nel quale comincia a realizzare i suoi primi lavori professionali. Già nel 1995 all’età di 15 anni viaggia per la prima volta negli Stati Uniti con la compagnia del Teatro Flamenco di San Francisco. L’anno seguente tiene un corso presso la università di Standford e si esibisce in Francia con la compagnia di Israel Galvan. Da allora non ha più smesso di insegnare ed esibirsi per il mondo con diverse compagnie e come bailaora solista.

Ha portato il suo baile nei più prestigiosi teatri e tablaos spagnoli così come in numerose città d’Europa, Giappone, Stati Uniti, Medio Oriente, Cuba, e naturalmente nei più importanti festival di flamenco e danza del mondo: Mont De Marsans nel 2000, Montellano nel 2002, festival del Corral de Carbon a Granada nel 2003, Alburquerque, Argeles-sur-mer e Monterrey (messico) 2004, il festival flamenco “In the sun” di Miami nel 2005, festival de Jerez 2006, “ Andalucia flamenca” (Madrid), Malaga en flamenco, Montpellier Danse, festival internacional de Granada 2007, “Flamenco Festival” (U.S.A.), biennale dei Paesi Bassi 2008, Nimes e Jerez nel 2009.

La biennale di flamenco di Siviglia merita particolare attenzione per aver presentato il baile di Pastora in tutte le sue edizioni dal 1998, quando partecipò nell’opera Mira/ Los zapatos rojos di Israel Galvan. La collaborazione con suo fratello continuò in Metamorfosis (2000), Galvanicas (2002), con il chitarrista Gerardo Nunez in Dos Hermanos (2004). Grande momento della sua carriera arriva senza ombra di dubbio nel 2006: il 16 settembre debutta con lo spettacolo “La Francesa”, uno spettacolo che la vede assoluta protagonista del baile, rappresentando 5 coreografie create per lei da Israel Galvan.

Il suo spirito inquieto e la sua energia incommensurabile la portano sempre a nuovi progetti ed avventure artistiche. Come nel suo ultimo lavoro “Pastora”, dove tradizione ed avanguardia convivono in una forma del tutto naturale. Pastora rappresenta il baile flamenco attuale, in ogni movimento, nelle sue celebri pose. Unica, come solo lei può essere.

Posto unico € 15 (studenti € 10). Apertura botteghino un’ora prima del concerto/spettacolo.

www.teatrorossetti.it

Comunicato stampa