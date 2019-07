Per la San Gabriele due sfide in tre giorni, Del Fra: "Siamo al crocevia della stagione"

Questa sera la trasferta a Pescara contro il Pescara 3, lunedì sera a Teramo per il recupero della quinta giornata di campionato di serie C regionale. In tre giorni la MadoGas San Gabriele affronterà due sfide importanti per poi andare a chiudere, ancora in trasferta a Montesilvano, il suo 2017. Quella di stasera a Pescara è senz'altro la sfida più difficile delle tre ma Miscione e compagne, galvanizzate dalla vittoria ottenuta domenica scorsa contro il Pratola, hanno tutte le carte in regola per fare bene.

"Siamo al crocevia della stagione - dichiara coach Del Fra alla vigilia -. Dopo il recupero delle atlete infortunate e le due vittorie consecutive ottenute tra le mura amiche, dobbiamo dimostrare in queste due partite che meritiamo un posto in classifica migliore di quello che occupiamo attualmente. Il clima è sereno e le atlete sono consapevoli che, giocando con l’attenzione necessaria e limitando al massimo gli errori, possono competere alla pari con la maggior parte delle compagini del girone: sono certo che faranno di tutto per dimostrarlo".

Le vastesi che si sono staccate dal fondo della classifica, hanno la possibilità di conquistare punti preziosi per allungare dalla zona playout e poter affrontare poi le sfide del 2018 guardando alla parte alta del girone B.