MadoGas San Gabriele sconfitta per un soffio in casa del Pescara3

Sconfitta al tie break per la MadoGas San Gabriele nella 9ª giornata del campionato di serie C regionale. Buona la prestazione della squadra allenata da Peppe Del Fra in casa della terza in classifica. Nel primo set Miscione e compagne sono partite subito con tanta intensità, riuscendo a chiudere sul 25-21. Nel secondo set, quando il copione sembrava lo stesso di inizio partita, la San Gabriele, avanti per 20-13, ha avuto un blackout da cui non si è ripresa concedendo così il parziale alle avversarie (25-21). Il contraccolpo psicologico si è fatto sentire e così le pescaresi ne hanno approfittato per portarsi in vantaggio dopo aver vinto 25-19 il terzo set.

Ma la San Gabriele non si è arresa e, con tanta forza di volontà, ha riportato la situazione in parità vincendo il quarto set 25-22. Al tie break le due squadre si sono fronteggiate ad armi pari, giocando punto a punto e alla fine a spuntarla è stato il Pescara3 (16-14). Per le vastesi c'è un po' di amarezza per non essere riuscite a conquistare il secondo set che avrebbe indirizzato la partita ma, d'altro canto, la soddisfazione per la reazione avuta nel finale e per il punto conquistato in classifica.

"Questa sera mi prendo io le colpe per com'è andata - dichiara a fine partita coach Del Fra -. Le ragazze sono partite benissimo, sembravamo noi la squadra terza in classifica. Però, quando nel secondo set ho visto che qualcosa si inceppava, avrei dovuto fare qualche cambio per riaccendere la squadra ma non l'ho fatto. Di positivo prendo il nostro inizio e, soprattutto, la reazione avuta quando siamo andati sotto. Lo ripeto da qualche settimana, non meritiamo questa posizione di classifica e spero che, ora che abbiamo recuperato le infortunate, riusciremo a risalire la china".

Una buona occasione ci sarà lunedì sera, nella trasferta in casa della Nuova Scuola Pallavolo Teramo, formazione a quota 3, e poi la prossima settimana a Montesilvano, dove le vastesi incontreranno una squadra ancora ferma a quota zero.