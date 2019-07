Nevicate nell’Alto Vastese, sulla costa pioggia e vento

Spolverata di neve nella tarda mattinata di oggi nell'Alto Vastese in un weekend dal clima pienamente invernale. Dopo un inizio di settimana soleggiato e dalle temperature miti la colonnina di mercurio è scesa rapidamente. Già da ieri sia la costa che l'entroterra sono spazzate da un vento gelido. Oggi pioggia alle quote più basse e una leggera nevicata nell'entroterra che per circa un'ora, come si vede nelle foto scattate a Carunchio, ha imbiancato strade e case.

Nessun disagio alla circolazione stradale visto che il sottile strato nevoso si è dissolto dopo pochi minuti. Anche nei prossimi giorni le temperature resteranno basse anche se non sono previste precipitazioni.

Nel primo pomeriggio nell'entroterra sono riprese le precipitazioni nevose ma, al momento, non si registrano particolari disagi.