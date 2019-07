Ciclocross, domenica a Scerni la sesta prova del Master Cross Uisp

Domenica 10 dicembre si svolgerà a Scerni la sesta prova del Master Cross Uisp, appuntamento con il ciclocross organizzato da Polisportiva Casalbike e del Team Iachini Cycling. Il palazzetto dello sport in località Piana Santa Maria sarà il cuore pulsante dell’intera manifestazione con l’allestimento del percorso di circa 2000 metri in sicurezza, prevalentemente sterrato, strappi secchi, con passaggi caratteristici sugli scalini di accesso al palazzetto e la zona box allestita nei pressi dei campi da tennis.

Il ritrovo è fissato alle 8:00, la partenza alle 9:30, lo svolgimento dei 50 minuti di corsa più un giro come da regolamento, l’iscrizione alla quota di 13 euro (comprensiva di chip cronometraggio), premiazioni per primi tre di ogni categoria (dal quarto in poi pacco gara), ristoro finale, assistenza medica e lavaggio bici tra i servizi a disposizione dei partecipanti.

L'evento vuole diventare un riferimento per il settore degli appassionati del ciclismo fuoristrada che ritrova Scerni a un anno di distanza dall’ultima edizione grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale e con il supporto dei partner Pasticceria-Caffetteria La Scernese (che allestirà il rinfresco post gara) ed Herbalife.